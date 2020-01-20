Бочкарева признала вину перед судом за хранение наркотиков

Наталья Бочкарева полностью признала вину в хранении наркотиков. В октябре прошлого года ее задержали сотрудники ДПС, обнаружив в авто кокаин.

"Да, вину полностью признаю", - процитировал журналист РИА Новости ответ Бочкаревой суду.

До выступления актрисы перед судом выступил дознаватель, который сообщил, что Бочкарева полностью загладила свою вину. По его словам, она сделала перевод средств в благотворительный фонд Евгения Воскресенского.

Прокурор также высказался на назначение штрафа актрисе.