Наталья Бочкарева полностью признала вину в хранении наркотиков. В октябре прошлого года ее задержали сотрудники ДПС, обнаружив в авто кокаин.
"Да, вину полностью признаю", - процитировал журналист РИА Новости ответ Бочкаревой суду.
До выступления актрисы перед судом выступил дознаватель, который сообщил, что Бочкарева полностью загладила свою вину. По его словам, она сделала перевод средств в благотворительный фонд Евгения Воскресенского.
Прокурор также высказался на назначение штрафа актрисе.
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