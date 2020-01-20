В Петербург придут холода после рекордно высоких температур

Город Санкт-Петербург сегодня, 20 января, будет все еще находиться под влиянием циклона, из-за этого в регионе будет преимущественно облачно и ветрено, выпадут осадки в виде дождей.

Но поступление теплого атлантического воздуха в город на Неве приостановится. Об этом журналистам рассказал ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Он отметил, что циклон, продолжая свой путь к востоку, сохранит влияние на температуру воздуха в Санкт-Петербурге.

По информации Гидрометцентра, 20 января в Северной столице будет облачная с прояснениями погода. Также прогнозируется небольшой мокрый снег и дождь. Ветер ожидается западный, умеренный, в дневное время — местами порывы до сильного. Температура воздуха в ночное время в регионе будет +1…+3 градуса, днем от +2 до +4 градусов.