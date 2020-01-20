Госдума предложила запретить отели в цокольных этажах

В Госдуме выступили с инициативой о запрете работы мини-отелей, которые размещаются в цокольных этажах и подвалах.

Ранее сообщалось, что из-за прорыва трубы с горячей водой в мини-отеле в городе Перми пострадали шесть человек, умерли пять человек. В Госдуме настаивают на том, чтобы запретить гостиницы в подвалах.