Туризм и фестивали пополнили бюджет Москвы на 30 млрд рублей

Доходы от туризма и фестивалей в московский бюджет в 2019 году увеличились почти на 30 млрд рублей в сравнении с прошлым годом. Об этом журналистам рассказали представители Оргкомитета цикла мероприятий "Московские сезоны".

Как рассказали в комитете, по предварительной информации, в минувшем году Москву посетили 25 млн туристов, что на 1,5 млн больше, чем в предыдущем году, и приблизительно в 2 раза больше, чем в 2010-м.

Впервые гости потратили в российской столице свыше 1 трлн рублей (что почти в пять раз больше данных за 2010-й год). Вклад туристической отрасли в бюджетную систему города в 2019-м году достиг 147 млрд рублей (на год раньше -118 млрд).

Отмечается, что только в прошедшие новогодние праздники Москву посетили примерно 5 млн туристов из российских регионов — Санкт-Петербурга, Крыма, Татарии и других.