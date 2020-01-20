Мишустин хочет контролировать все доходы россиян

Кандидат на пост премьер-министра России Михаил Мишустин провел встречу с парламентской фракцией КПРФ. Он рассказал коммунистам, что хочет реализовать в России систему контроля доходов.

Доход каждого россиянина будет контролироваться

Политик предложил создать единую систему, в которую будут включены все домохозяйства России, чтобы отслеживать доход каждого россиянина "от начала и до конца". По мнению Мишустина,

"это сделает процесс получения социальной помощи более прозрачным".

Также кандидат на пост премьера высказался категорически против отмены изменений в рамках пенсионной реформы.