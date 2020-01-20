РБК: 12 апреля может пройти голосование по поправкам в Конституцию

Наиболее вероятной датой для проведения всероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию считается День космонавтики - 12 апреля. Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственные источники. Также вероятной датой называют 26 апреля. Источники отмечают, что 19 апреля практически не рассматривается, поскольку на этот день выпадает православный праздник Пасха.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что точные сроки и порядок проведения всероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию будут прописаны в указе президента. Чтобы поправки были вынесены на всероссийское голосование их должны одобрить Госдума и Совет Федерации.