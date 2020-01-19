Водонаеву, заявившую о рожающем быдле, поддержали сами россияне

Алена Водонаева, экс-участница проекта "Дом-2", а сегодня телеведущая, раскритиковавшая под занавес прошлой недели идею президента страны увеличить маткапитал и ввести дополнительные выплаты для малоимущих семей, нашла группу поддержки среди россиян.

Она в Instagram отдельным постом поделилась публикациями своих подписчиков, которые разделяют ее позицию.

Как оказалось, многие пользователи соцсети благодарны Алене Водонаевой за то, что она "вынесла в массы болезненную тему":

"Алена, ты — молодец. Все так думают, но никто сказать не решается: правда-то глаза колет, ее слышать никто не хочет", — так выглядят комментарии, если их обобщить.

Кстати, некоторые комментаторы написали, что

"люди с такой активно честной позицией, как у Водонаевой, должны быть в Госдуме".

Так может быть, певец Шура, который объяснил пост теледивы тем, что она "в политику рвется" — в некотором роде провидец?