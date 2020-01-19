Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

Водонаеву, заявившую о рожающем быдле, поддержали сами россияне

Общество

Алена Водонаева, экс-участница проекта "Дом-2", а сегодня телеведущая, раскритиковавшая под занавес прошлой недели идею президента страны увеличить маткапитал и ввести дополнительные выплаты для малоимущих семей, нашла группу поддержки среди россиян.

Она в Instagram отдельным постом поделилась публикациями своих подписчиков, которые разделяют ее позицию.

Как оказалось, многие пользователи соцсети благодарны Алене Водонаевой за то, что она "вынесла в массы болезненную тему":

"Алена, ты — молодец. Все так думают, но никто сказать не решается: правда-то глаза колет, ее слышать никто не хочет", — так выглядят комментарии, если их обобщить.

Кстати, некоторые комментаторы написали, что

"люди с такой активно честной позицией, как у Водонаевой, должны быть в Госдуме".

Так может быть, певец Шура, который объяснил пост теледивы тем, что она "в политику рвется" — в некотором роде провидец?

Темы певец шура маткапитал алена водонаева пользователи соцсети
Актуальная аналитика
Формула небес
Бузова и Волочкова – космические сестры по разуму - Гороскоп дня
Спецпроект
Прополис и его лечебные свойства
Новости спорта
Любительская легкая атлетика России: как на это может повлиять вердикт WADA?
Новости Все >
Водонаеву, заявившую о рожающем быдле, поддержали сами россияне
Тимошенко считает, что на Украине запущен процесс ликвидации
Коротков выбивает информацию из своих осведомителей
Найдена древняя надпись с именами убийц князя Андрея Боголюбского
Саррадж сомневается, что Хафтар готов прекратить боевые действия
"Поздно спохватились": Соловьев о "ликвидации" Украины
Французские военные выступили против пенсионной реформы в стране
Отец Меган Маркл раскритиковал дочь за ее позицию к британской монархии
Путин поддержал позицию Меркель по Ливии
Гуф попросил у поклонников "кинуть" ему денег
Последние материалы
Бузова и Волочкова – космические сестры по разуму - Гороскоп дня
Коротков выбивает информацию из своих осведомителей
Прополис и его лечебные свойства
Любительская легкая атлетика России: как на это может повлиять вердикт WADA?
Найдена древняя надпись с именами убийц князя Андрея Боголюбского
Саррадж сомневается, что Хафтар готов прекратить боевые действия
"Поздно спохватились": Соловьев о "ликвидации" Украины
Французские военные выступили против пенсионной реформы в стране
Отец Меган Маркл раскритиковал дочь за ее позицию к британской монархии
Путин поддержал позицию Меркель по Ливии
Популярное
Открытия
Сенсация РАН: Венера оказалась обитаема

Кажущиеся ужасными условия на второй планете Солнечной системы от Солнца - Венере, оказались не такими уж суровыми.

Сенсация РАН: Венера оказалась обитаема
СМИ: Турция закрыла Босфор для кораблей НАТО
Мир. Новости мира
СМИ: Турция закрыла Босфор для кораблей НАТО
Новости спорта
Скандал на МЧМ-2020: не дали доиграть
Хоккей. Последние новости
Овечкину осталось 17 шайб до рекорда НХЛ
Соломон Соловьев Бузова и Волочкова – космические сестры по разуму - Гороскоп дня Соломон Соловьев Игорь Буккер Благородство и благодарность, или Чего лишены польские паны Игорь Буккер Сергей Лебедев Как ода на спасение короля стала гимном Сергей Лебедев
Комментарии
Почему невозможен союз России и Китая
На Западе попытались объяснить отставку Медведева
Сенсация РАН: Венера оказалась обитаема
Козенко: республики Донбасса впишут в Конституцию как субъекты РФ
Сенсация РАН: Венера оказалась обитаема
СМИ: Рамзан Кадыров может стать дипломатом
Путин заявил о прекращении полномасштабных боевых действий в Ливии
Сенсация РАН: Венера оказалась обитаема
Колонизируют ли китайцы Сибирь
Депутат Затулин: у меня есть недвижимость в Испании, извиняться не буду
Депутат Затулин: у меня есть недвижимость в Испании, извиняться не буду
Сенсация РАН: Венера оказалась обитаема
Депутат Затулин: у меня есть недвижимость в Испании, извиняться не буду
Путин заявил о прекращении полномасштабных боевых действий в Ливии
Дочь Дмитрия Пескова рассказала, что отец не дает ей деньги
Медведев объяснил решение отправить правительство в отставку
Найдена древняя надпись с именами убийц князя Андрея Боголюбского
Медведев объяснил решение отправить правительство в отставку
Колонизируют ли китайцы Сибирь
Александр Ведруссов: Россия, наконец, дождалась перемен
Медведев объяснил решение отправить правительство в отставку
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ