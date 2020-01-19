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Источник Правда.Ру

Коротков выбивает информацию из своих осведомителей

Общество

Журналист "Новой газеты" Денис Коротков опубликовал новую заказную статью против компании "Конкорд". Чтобы получить хоть какую-то информацию, он буквально замучил своими запросами сотрудников двух российских компаний и их родственников.

Близкие информаторов Короткова рассказали, как журналист подвергал их д. 404969.jpeg

В декабре минувшего года сирийский парламент одобрил контракты с компаниями "Велада" и "Меркурий", которые намереваются заниматься геологоразведкой на левом берегу Евфрата и севернее Дамаска. Несмотря на то, что информация была в открытом доступе, НГ обратила на нее внимание совсем недавно.

Сотрудник издания Денис Коротков не стал разбираться в российско-сирийских экономических отношениях. Он не задумываясь связал компании с "Конкордом" Евгения Пригожина. "Расследование" журналиста было построено на словах двух бывших сотрудников "Велады" и "Меркурия".

В статье нет никаких доказательств, что комментарии эти люди действительно давали. Накануне появления статьи Коротков допекал сотрудников "Велады" и "Меркурия" по телефону. Директор "Велады" Дарья Барановская показала, как выглядел один из запросов от Короткова.

Близкие информаторов Короткова рассказали, как журналист подвергал их д. 404965.jpeg

Бывший сотрудник "Меркурия" рассказал на условиях анонимности, что ему тоже приходило похожее обращение от Короткова. Не получив ответа, журналист НГ стал писать его родственникам и давить на них.

Не исключено, что Коротков докучал и другим сотрудникам названных компаний. Журналист НГ указал в своей статье, что он установил контакт с бывшим кадровиком "Меркурия". От нее он мог получить номера телефонов и адреса страниц в соцсетях бывших и работающих сотрудников предприятия.

Близкие информаторов Короткова рассказали, как журналист подвергал их д. 404966.jpeg

Коротков раньше был оперативником в МВД, у него есть опыт по поиску нужных ему людей. При этом он не считает нужным скрывать свои методы получения информации для "журналистских расследований" и рассказывает про них в своем материале.

Близкие информаторов Короткова рассказали, как журналист подвергал их д. 404967.jpeg

Источник фото: novayagazeta. ru

Коротков действует по одной схеме: сначала он выходит на людей через соцсети или разговаривает с ними по телефону. Если он не получает ожидаемых комментариев, начинает давить на родственников своей жертвы. Он просит их передать будущему герою публикации просьбу встретиться и поговорить. Он оказывает на людей моральное давление и загоняет их в ловушку. Им либо приходиться смириться и дать Короткову те комментарии, которые он хочет получить, либо сотрудник НГ будет преследовать родственников, угрожать им и заниматься шантажом.

Главред НГ Дмитрий Муратов задействовал в "расследовании" и других сотрудников. Роман Шлейнов направил в "Конкорд" запрос о решении парламента САР. Он является не только сотрудником НГ, но и членом Центра по изучению коррупции и оргпреступности.

На примере этого запроса можно наглядно увидеть, почему люди не хотят иметь дел с Коротковым и его коллегами. НГ задала много провокационных вопросов о связях "Велады", "Меркурия" и "Конкорда". Ни один них не был подтвержден реальными документами.

"Новая газета" в очередной раз выдала желаемое за действительное, выдумав результат расследования и подтасовав под него полученную информацию. ФАН установил, что Дмитрий Муратов размещает в СМИ заказные материалы, оплаченные Ходорковским. Главный исполнитель заказов — Денис Коротков, выполняющий всю грязную работу.

Неудивительно, что жертвы "расследований" давно не хотят контактировать с Коротковым. Все больше людей понимает, что из себя представляет "Новая газета" на самом деле. Все идет к тому, что СМИ, став изгоем, попросту не сможет работать.

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