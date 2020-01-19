Дочь пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова Елизавета рассказала, что отец не дает ей денег с 18 лет. Девушка дала интервью изданию Forbes, в котором рассказала, что зарабатывает самостоятельно. По ее словам, первым заработком была продажа личных вещей, однако потом на девушку обратили внимание рекламодатели.
Елизавета Пескова рассказала, что сейчас зарабатывает в Instagram. Сейчас за упоминание в сториз девушка берет 40 тысяч рублей, а за рекламный пост - 60 тысяч рублей. Она утверждает, что не накручивает количество подписчиков в соцсети. Сейчас на девушку подписаны около 90 тысяч человек.
Дочь Дмитрия Пескова рассказала, что хочет пойти по стопам отца и стать дипломатом.
Депутат Госдумы прокомментировал сообщения, что в составе рабочей группы по поправкам в Конституцию есть депутаты и сенаторы с двойным гражданством.