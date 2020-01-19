Кадыров пригласил в Грозный дочь Моххамеда Али

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров пригласил дочь известного американского боксера Моххамеда Али в Грозный, где недавно в честь легендарного бойца была назвала одна из городских улиц. После этого дочь Али записала видео, в котором поблагодарила Кадырова и жителей Чечни за память о ее отце.

Женщина написала, что была бы очень рада посетить Россию, чтобы ближе познакомиться с ее культурой.