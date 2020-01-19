Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров пригласил дочь известного американского боксера Моххамеда Али в Грозный, где недавно в честь легендарного бойца была назвала одна из городских улиц. После этого дочь Али записала видео, в котором поблагодарила Кадырова и жителей Чечни за память о ее отце.
Женщина написала, что была бы очень рада посетить Россию, чтобы ближе познакомиться с ее культурой.
"Ваш отец, Мохаммед Али, был и всегда будет величайшим боксером и глубоко почитаемым человеком, ставившим ценности Ислама превыше остальных. В Чеченской Республике его всегда будут помнить как легендарную личность современности! С большим удовольствием приглашаю Вас посетить Грозный!", - ответил дочери Моххамеда Али Рамзан Кадыров.
Депутат Госдумы прокомментировал сообщения, что в составе рабочей группы по поправкам в Конституцию есть депутаты и сенаторы с двойным гражданством.