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Медведев: покатаюсь на лыжах и начну работать в Совбезе

Общество

Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, чем займется на выходных, которые образовались у него после отставки с поста главы правительства. Напомним, ранее экс-премьер России получил должность заместителя председателя Совета безопасности РФ.

"Моя жизнь изменилась следующим образом: я просто приехал пару дней покататься на лыжах. Пользуясь выходными днями... Значит, вот сейчас покатаюсь пару дней, вернусь и буду работать", - привел слова Медведева Кремлевский пул.

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