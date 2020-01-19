Медведев: покатаюсь на лыжах и начну работать в Совбезе

Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, чем займется на выходных, которые образовались у него после отставки с поста главы правительства. Напомним, ранее экс-премьер России получил должность заместителя председателя Совета безопасности РФ.