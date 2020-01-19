Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, чем займется на выходных, которые образовались у него после отставки с поста главы правительства. Напомним, ранее экс-премьер России получил должность заместителя председателя Совета безопасности РФ.
"Моя жизнь изменилась следующим образом: я просто приехал пару дней покататься на лыжах. Пользуясь выходными днями... Значит, вот сейчас покатаюсь пару дней, вернусь и буду работать", - привел слова Медведева Кремлевский пул.
Депутат Госдумы прокомментировал сообщения, что в составе рабочей группы по поправкам в Конституцию есть депутаты и сенаторы с двойным гражданством.