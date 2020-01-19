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Глава Чувашии считает, что "продажных журналистов нужно мочить"

Общество

Глава Чувашии Михаил Игнатьев рассказал о своем отношении к "продажным журналистам", выступая на мероприятии, посвященном дню российской печати. Слова губернатора передает издание "Правда ПФО".

Игнатьев пояснил, что всегда готов воспринимать "конкретную критику", однако существуют журналисты, которые "ночами не спят, а критикуют и сидят на заказах".

"Они родились на нашей земле, а пишут как хорошо в Европе, как хорошо в Америке... А мы будем иметь митинги на улицах, неспокойную ситуацию там, где живем. Некогда будет заниматься благоустройством дворовых территорий, общественных пространств, открывать новые производства. Будем заниматься только разборками", - рассказал глава региона.

"Поэтому нужно четко обозначить - надо их мочить, как в народе говорят. Надо мочить. Рассказывать. Откуда они приехали, с какими помыслами, где живут, где трудятся, на чем зарабатывают. Об этом нужно говорить. Я здесь никого не хочу воспитывать, просто когда искаженная информация, она, в конечном счете, отражается на тех, кто ее подает", - добавил Игнатьев.

Темы заказы чувашия критика журналисты михаил игнатьев день российской печати
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