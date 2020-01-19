СМИ: Мишустин может запретить Uber и другие агрегаторы

Новый премьер-министр России может принять решение о запрете агрегаторов в России. Об этом пишут российские СМИ ссылаясь на выступление Михаила Мишустина на форуме в Сочи более года назад. Тогда политик заявил, что считает "уберизацию" угрозой государству, поскольку электронные сервисы лишают страну огромной части доходов.

Тогда Мишустин утверждал, что электронные кошельки, с которыми работают агрегаторы, нужно немедленно приравнять к банковским счетам. Глава кабмина утверждал, что "уберизация" сферы такси представляет опасность для россиян, поскольку перевозчики не проходят медицинские обследования, работают сверхурочно и часто создают аварийные ситуации на дорогах. Мишустин подчеркнул, что Uber и ему подобные сервисы запрещены во многих развитых странах мира.