Президент России Владимир Путин рассказал, что в своем послании к Федеральному собранию озвучил далеко не все планы. По его словам, существуют "огромные планы" по развитию национальных проектов. Об этом российский лидер заявил в Санкт-Петербурге во время общения с Ветеранами Великой Отечественной войны.
"Это, конечно, далеко не всё, что мы планируем делать. У нас огромные планы по развитию так называемых национальных проектов, достижению национальных целей развития", - сообщил Путин.
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