У Путина есть "огромные планы" по развитию нацпроектов

Президент России Владимир Путин рассказал, что в своем послании к Федеральному собранию озвучил далеко не все планы. По его словам, существуют "огромные планы" по развитию национальных проектов. Об этом российский лидер заявил в Санкт-Петербурге во время общения с Ветеранами Великой Отечественной войны.