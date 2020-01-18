Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов сообщил, что к 2022 году средний размер пенсии возрастет на 18,26%. В денежном выражении средний размер пенсии составит 18 290 рублей. По словам Дроздова, последняя индексация пенсий, которая состоялась в январе текущего года, позволила увеличить пенсии в среднем на одну тысячу рублей.
"В реальном выражении, исходя из прогноза Минэкономразвития, пенсии вырастут на 2,5%, 3%, 2% и 1,3% соответственно с 2019 по 2022 годы. Если инфляция будет ниже прогнозных цифр, то рост пенсий в реальном выражении будет еще выше", - сообщил Дроздов.
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