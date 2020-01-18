Глава ПФР рассказал об увеличении пенсии в последующие годы

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов сообщил, что к 2022 году средний размер пенсии возрастет на 18,26%. В денежном выражении средний размер пенсии составит 18 290 рублей. По словам Дроздова, последняя индексация пенсий, которая состоялась в январе текущего года, позволила увеличить пенсии в среднем на одну тысячу рублей.