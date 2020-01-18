Синоптики рассказали о резком похолодании в России

Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина сообщила о похолодании, которое накроет центральную Россию в конце следующей недели. Начало недели станет рекордно теплым. По словам Паршиной, переломным днем станет 23 января. В этот день ожидается выпадение небольших осадков, а также падение температуры воздуха до минус пяти градусов по Цельсию.

В период с 24 по 26 января температура воздуха опуститься до минус восьми градусов. Заведующая лабораторией не смогла раскрыть, сколько продержится похолодание.