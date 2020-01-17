Колледжи России могут переформатировать в 2021 году

Колледжи в России уже с будущего года может ждать переформатирование. В Министерстве просвещения планируют создать концепцию организации на их основе многофункциональных учреждений среднего профессионального образования (СПО).

Концепцию подготовят летом текущего года. После того, как ее обсудят с представителями экспертного сообщества, рекомендации будут направлены в структуры исполнительной власти, ответственные за развитие среднего профессионального образования.

Что станет с колледжами в 2021 году?

К настоящему времени известно, что многофункциональные учреждения поделят на несколько типов — в зависимости от нужд определенного региона. В ведомстве полагают, что благодаря этому замедлится отток граждан в более развитые населенные пункты.