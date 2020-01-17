Наталья Поклонская, заместитель председателя думского комитета по международным делам, прокомментировала петицию, размещенную в интернете активистом общественного движения "Сорок сороков".
Напомним, координатор движения Андрей Кормухин, возмущенный Рождественским выпуском программы "Вечерний Ургант", потребовал лишить ее ведущего гражданства России. Подробнее об этом — здесь.
"Активисты проявляют таким образом нетерпимость. Почему они думают, будто имеют право решать — кто может быть русским, а кто — нет? Знаете, что такое российское гражданство? Наверное, не все понимают, что за право называться русским надо жизнью рисковать", — написала она в Telegram.
Экс-прокурор Крыма добавила, что она считает Ивана Урганта профессионалом.
"Я не смотрела "спорный выпуск" "Вечернего Урганта", который так возмутил членов движения "Сорок сороков". Но выгонять человека из страны за то, что он пошутил — пусть даже неудачно — нельзя", — резюмирует Поклонская.
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