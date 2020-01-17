Поклонская: не общественникам решать, кто достоин быть русским

Наталья Поклонская, заместитель председателя думского комитета по международным делам, прокомментировала петицию, размещенную в интернете активистом общественного движения "Сорок сороков".

Напомним, координатор движения Андрей Кормухин, возмущенный Рождественским выпуском программы "Вечерний Ургант", потребовал лишить ее ведущего гражданства России. Подробнее об этом — здесь.

Поклонская заявила, что такого рода "угрозы" недопустимы и "вредят российской государственности"

"Активисты проявляют таким образом нетерпимость. Почему они думают, будто имеют право решать — кто может быть русским, а кто — нет? Знаете, что такое российское гражданство? Наверное, не все понимают, что за право называться русским надо жизнью рисковать", — написала она в Telegram.

Экс-прокурор Крыма добавила, что она считает Ивана Урганта профессионалом.