Жительница Алма-Аты потеряла более 70 тыс. долларов из-за услуг гадалки

Органы полиции Алма-Аты возбудили уголовное дело против россиянки, подозреваемой в мошенничестве с "магическими обрядами". Об этом рассказали в пресс-службе местного департамента полиции.

В ведомстве пояснили, что потерпевшая обратилась за услугами "гадалки" через интернет-сайт. Она попросила подозреваемую, чтобы та приехала из России в Алма-Ату — для осуществления "магических обрядов".

Сколько присвоила себе гадалка-мошенница?

Прибегнув к обману, "гадалка" присвоила себе деньги потерпевшей в сумме 27 млн тенге ($71 570). В настоящее время полицейские ведут досудебное расследование по статье, предполагающей мошенничество в особо крупном размере.