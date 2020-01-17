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За год 7 человек отравились спиртным в Волгоградской области

Общество

Семь смертельных случаев отравления алкогольными напитками зарегистрировали за 2019-й год в Волгоградской области. Об этом журналистам рассказали в местном отделении Роспотребнадзора.

Отмечается, что летальные исходы были вызваны этиловым спиртом, метанолом и подделками алкоголя.

От употребления фальсификата погибли пять мужчин и две женщины. Всего в прошлом году в Волгоградской области зафиксировано 232 случая острых отравлений алкогольными напитками. При этом показатели региона ниже среднероссийских значений.

В 73% инцидентах алкогольных отравлений причиной выступило токсическое воздействие этанола.

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