В городе Пермь сегодня, 17 января несколько ледовых катков будут закрыты. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе администрации города.
Так, свою работу приостановили катки рядом с монументом "Героям фронта и тыла" и возле памятника "МиГ на взлете". Кроме этого, закрыли доступ на горку для сноутюбинга на эспланаде. Отмечается, что такие ограничения были введены из-за потепления.
Следует подчеркнуть, что вследствие потепления также внесли изменения и в работу крещенских купелей. В целях обеспечения безопасности населения время работы иорданей будет сокращено.
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