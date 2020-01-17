В Перми из-за теплой погоды закрыли катки

В городе Пермь сегодня, 17 января несколько ледовых катков будут закрыты. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе администрации города.

Так, свою работу приостановили катки рядом с монументом "Героям фронта и тыла" и возле памятника "МиГ на взлете". Кроме этого, закрыли доступ на горку для сноутюбинга на эспланаде. Отмечается, что такие ограничения были введены из-за потепления.

Как будут работать купели на Крещение?

Следует подчеркнуть, что вследствие потепления также внесли изменения и в работу крещенских купелей. В целях обеспечения безопасности населения время работы иорданей будет сокращено.