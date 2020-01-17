Погода в Москве 16 января побила 95-летний рекорд

Рекорд теплой погоды 95-летней давности был побит в Москве в минувший четверг, 16 января. Об этом журналистам рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

А ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил информагентству РИА "Новости", что в четверг, возможно, будет побит рекорд 1925 года, когда в Москве в эту дату было плюс 3,1 градуса тепла.