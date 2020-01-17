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Погода в Москве 16 января побила 95-летний рекорд

Общество

Рекорд теплой погоды 95-летней давности был побит в Москве в минувший четверг, 16 января. Об этом журналистам рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

А ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил информагентству РИА "Новости", что в четверг, возможно, будет побит рекорд 1925 года, когда в Москве в эту дату было плюс 3,1 градуса тепла.

"Получилось побить рекорд, вчера максимальное значение температуры было за 22 часа +3,2, то есть на одну десятую, а ночью в 4 часа зафиксировано 3,3", — уточнил Синенков.

 

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