Рекорд теплой погоды 95-летней давности был побит в Москве в минувший четверг, 16 января. Об этом журналистам рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
А ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил информагентству РИА "Новости", что в четверг, возможно, будет побит рекорд 1925 года, когда в Москве в эту дату было плюс 3,1 градуса тепла.
"Получилось побить рекорд, вчера максимальное значение температуры было за 22 часа +3,2, то есть на одну десятую, а ночью в 4 часа зафиксировано 3,3", — уточнил Синенков.
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