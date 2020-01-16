Семьи Новгородской области получили почти 11 млрд рублей

С начала действия программы материнского капитала в Новгородской области его получили 39 129 семей, из них 23,3 тыс. семей уже успели распорядиться этими средствами.

Как журналистам рассказали в пресс-службе местного отделения Пенсионного фонда России (ПФР), об этом сегодня, 16 января, говорил в ходе брифинга в Великом Новгороде глава регионального отделения ПФР Алексей Костюков.

90% денежных средств направили на улучшение жилищных условий

Он уточнил, что в их адрес переведено 10 млрд 800 млн рублей, 90% из которых направили на цели улучшения жилищных условий.

Костюков также отметил, что в регионе увеличивается число семей, которые используют средства маткапитала на оплату образования детей. Эти деньги допускается тратить на:

детский сад;

обучение в вузе;