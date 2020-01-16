С начала действия программы материнского капитала в Новгородской области его получили 39 129 семей, из них 23,3 тыс. семей уже успели распорядиться этими средствами.
Как журналистам рассказали в пресс-службе местного отделения Пенсионного фонда России (ПФР), об этом сегодня, 16 января, говорил в ходе брифинга в Великом Новгороде глава регионального отделения ПФР Алексей Костюков.
Он уточнил, что в их адрес переведено 10 млрд 800 млн рублей, 90% из которых направили на цели улучшения жилищных условий.
Костюков также отметил, что в регионе увеличивается число семей, которые используют средства маткапитала на оплату образования детей. Эти деньги допускается тратить на:
Журналисты из кремлевского пула сообщили, что президент России Владимир Путин отменил все ближайшие мероприятия и не будет появляться на публике.