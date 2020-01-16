Синоптики назвали дату начала таяния снега в Москве

В Москве снег полностью растает уже в ближайшие несколько дней, на водоемах возможно образуются проталины, температура воздуха будет ожидается на 12 градусов выше нормы. Об этом сообщили метеорологи.

"В ближайшие несколько дней погода в столице лишится последних зимних атрибутов. Пятница пройдет без существенных осадков и в дневное время в Москве будет от 1 до 3 градусов тепла. Температура воздуха будет на 12 градусов выше нормы, поэтому от снег и наледь на тротуарах исчезнет", — цитирует РИА Новости сообщение синоптиков.

Помимо этого, ледяной покров на малых реках и прудах тоже, вероятно, растает. А на водохранилищах сформируются проталины, характерные для весны.