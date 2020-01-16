В Москве "заминировали" множество госучреждений

В российской столице пришли анонимные угрозы о бомбах, якобы заложенных в нескольких десятках зданий, в частности речь шла о судах, школах, детских садах и торговых точках. Из-за этого была проведена эвакуация, но не на всех объектах, а выборочно.

Как передает Интерфакс, сообщения об эвакуациях по причине поступивших угроз о минировании сообщили также в объединеной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. По ее данным, проверки состоялись приблизительно в 10-ти районных судах.

Отмечается, что волна лжеминирований проходит в Москве и Северной столице с 28 ноября, угрозы идут почти каждый будний день. По некоторым данным, с начала текущего года из-за лжеминирований в Москве эвакуировали около 70 тысяч человек, с конца ноября — примерно 1,2 млн.