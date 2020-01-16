В 2020 году на Северном Кавказе задержали более 100 боевиков

Обстановка в северокавказском регионе в 2020 году была сложной. Командующий Северо-Кавказским округом войск национальной гвардии России Игорь Гетманов назвал ее напряженной и сообщил о задержании в округе 120 боевиков.

"В прошлом году общественно-политическая и оперативная обстановка в зоне ответственности Северо-Кавказского округа была напряженной. На территории СКФО задержали свыше 120 участников НВФ", — пояснил генерал-лейтенант 15 января на круглом столе журналистам региональных изданий.

Как отметил Гетманов, несмотря на трудности в работе, "все поставленные задачи войсками округа были выполнены в 100%-м объеме".