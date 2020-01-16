Малоимущим жителям Ростовской области окажут адресную социальную помощь. На эти цели выделили средства из местного бюджета.
Отмечается, что нуждающиеся получат выплаты в январе этого года. Общая сумма, которую направят жителям Донского региона, превысит 16 миллионов рублей.
А ранее СМИ сообщали, что претендовать на адресную социальную помощь могут жители Ростовской области, среднедушевой доход которых ниже прожиточного минимума.
За III квартал прошлого года прожиточный уровень в Ростовской области уменьшился на 3% для всех групп населения.
Журналисты из кремлевского пула сообщили, что президент России Владимир Путин отменил все ближайшие мероприятия и не будет появляться на публике.