Малышева назвала риски развития видов рака по группам крови

Телеведущая Елена Малышева рассказала о зависимости развития определенного вида онкологии от группы крови человека. Об этом она говорила в эфире телешоу "Жить здорово!".

Врач вместе с другими докторами отметила, что, согласно данным исследований, носители разных групп крови подвержены риску развития различных типов злокачественных опухолей. Так, людям с первой группой крови следует опасаться рака толстой кишки. Им дали совет сделать колоноскопию в 40 лет, если у близких было аналогичное заболевание.

У тех, у кого вторая группа крови, выявили повышенные риски рака желудка. Малышева дала им рекомендацию провести гастроскопию в 45 лет и повторять процедуру каждые два-три года.

У носителей третьей группы крови имеются высокие риски развития онкологии поджелудочной железы. Причем вероятность повышается при наличии лишних килограммов. В качестве профилактики таким людям было рекомендовано пройти ультразвуковое исследование брюшной полости и сдать биохимический анализ крови.

Какой рак, по мнению Малышевой, "самый хороший"?

Тем, у кого четвертая группа крови, чаще всего грозит рак почек. Им следует регулярно делать УЗИ данного органа. Елена Малышева сделала вывод, что из всех вариантов рак почек "самый благоприятный", поскольку чаще всего локализован, отлично обнаруживается и лечится успешно.