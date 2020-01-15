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Суд Ставрополья рассмотрит дело об убийстве ветерана из-за 20 тысяч

Общество

Три жителя Ростовской области предстанут перед судом на Ставрополье. Их обвиняют в убийстве ветерана Великой Отечественной войны.

Молодым людям (1998 и 1994 годов рождения), кроме этого, вменяют в вину совершение разбойного нападения и мошенничество.

Согласно данным следствия, летом 2018 года в селе Курсавке Андроповского района один из обвиняемых монтировал пластиковое окно в доме у 96-летней женщины, которая является ветераном Великой Отечественной войны. При этом он выяснил, что хозяйка проживает одна, а также узнал о размере ее пенсии.

В декабре того же года монтажник и двое его приятелей приехали к ветерану домой с целью поживиться деньгами. Они назвали себя газовщиками и предложили женщине бесплатно выполнить ремонт в доме газового оборудования, но за материалы запросили 20 тысяч рублей. Получив денежные средства, мошенники уехали.

За что убили участницу ВОВ?

Через месяц, в январе прошлого года, обвиняемые снова пробрались в дом ветерана — в этот раз через окно. Они накрыли пенсионерку одеялом, нанесли ей побои, а после этого украли обнаруженные в доме 20 тысяч рублей и скрылись. От полученных травм женщина-ветеран спустя два дня умерла в больнице.

Темы деньги ветеран убийство ставрополье
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