Как проверяется безопасность потребительских товаров в России?

В Томске врачи спасли ребенка, проглотившего 31 магнитный шарик.

Некоторые игрушки представляют опасность для детей. Что сейчас происходит на рынке игрушек? Проверяется ли их качество и безопасность до того, как они поступят в продажу? На эти и другие вопросы в интервью "Правде.Ру" ответил Петр Борисович Шелищ, председатель Союза потребителей России.

В целом закон предусматривает, что товары должны быть безопасны, если они используются по предназначению.

Что касается детей, то здесь, конечно, совершенно другая история, потому что дети — это не те потребители, которые сознательно относятся к назначению товара, к назначению игрушки. Конечно, она не для того, чтобы доставать эти самые шарики и так далее. Но они могут это сделать.

В США, например, действует Федеральная комиссия по безопасности потребительских товаров. Они каждый день получают информацию от нескольких тысяч травмпунктов или скорой помощи о таких ситуациях, когда из-за какого-то потребительского товара кто-то погиб или получил травмы. И они разбираются в каждом случае, что с этим делать, но в первую очередь они объявляют, в том числе и по телевизионным каналам: кто купил такую-то игрушку, заберите ее у ребенка или верните обратно в магазин, так как выяснилось, что она может причинить серьезный вред ребенку. Закон обязывает продавца принять товар обратно, а потом производитель компенсирует ему убытки.

А в России?

У нас такого нет, совсем другой принцип контроля. У нас считается, что если получил разрешение на производство, то дальше уже все должно быть нормально. У нас нет механизма быстрого реагирования, а он очень важен.

В России планируется совершенствовать законодательство в этой сфере?

Собираются. В рамках Гайдаровского форума обсуждали этот вопрос. Была такая сессия по реформе контрольно-надзорной деятельности, где группа ученых РАНХиГС рассказывала о результатах социологического исследования, в ходе которого опрашивали граждан на тему того, как они воспринимают свою защищенность от рисков, связанных с продовольственными товарами, лекарствами и т. д. В результате выяснилось, что примерно треть россиян считает себя защищенными, другие — не очень. Так что обсуждали, что с этим делать.