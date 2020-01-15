Путин: перед Россией стоят прорывные исторические задачи России

Обращаясь к Федеральному собранию, президент обозначил задачи, которые стоят перед Россией, назвав их "прорывными" и "историческими".

"2020 год для России во многом рубежный. И не только потому, что это — начало нового десятилетия. Перед страной стоят прорывные исторические задачи. И каждый должен понимать, что для их решения важен вклад каждого из нас, граждан страны. И тех, кто сейчас в зале, и тех, кто своим трудом каждый день вносит свою лепту в улучшение жизни в стране. Вместе — мы сила", — заявил Путин.