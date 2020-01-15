В МЧС дали советы для пешеходов при гололедице

Гололедица, которая возникает при резких перепадах температур на дорогах и тротуарах, может выступить причиной травм. В МЧС России дали рекомендации пешеходам, как сохранить здоровье в таких условиях.

Так, следует выбирать малоскользящую обувь. На каблуки можно поставить набойки из металла или прикрепить к ним поролон, на подошвенную часть наложить лейкопластырь или изоленту. Можно также натереть подошвы наждачной бумагой.

Пожилым людям хорошо взять с собой на улицу трость с резиновым наконечником либо палку с заостренными шипами. Если падение все-таки случилось, следует по возможности сгруппироваться и постараться смягчить удар о землю перекатом. При возникновении травме нужно как можно быстрее обратиться за помощью к медикам.

Владельцам машин в МЧС напомнили, что лучше не пользоваться транспортом в гололедицу, в особенности на междугородних автодорогах.