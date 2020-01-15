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Источник Правда.Ру

Ежемесячные выплаты будут получать семьи с детьми от трех до семи лет

Общество

Семьи, имеющие детей до семи лет, находящиеся в сложной жизненной ситуации, будут получать доплаты из федерального бюджета.

Это нововведение коснется тех семей, доход на каждого члена которой ниже прожиточного минимума.

«Предлагаю предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно. Уже сейчас можно подавать заявление. Надо, конечно, будет официально подтвердить свой доход. Сейчас, на этапе введения, доплата на одного ребенка составит 5,5 тысяч рублей. Потом, когда увидим, как это все будет работать, выплаты будут увеличиваться. Пока не составят размер прожиточного минимума определенно в регионе для детей-дошкольников», - сказал Путин в ходе послания Федеральному собранию.

Президент особо подчеркнул, что такая поддержка будет особенно весомой.

"Сейчас мама получает выплаты до достижения ребенком возраста трех лет. Но ведь основные расходы начинаются как раз после этого. Вот государство и поможет. Благо, возможность у нашего бюджета - профицитного - есть", - считает Владимир Путин.

Темы выплаты семьи с детьми послание президента
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