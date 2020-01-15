Путин пообещал продлить программу материнского капитала

Владимир Путин, говоря о запланированных изменениях в программах по защите семьи, материнства и детства, особо подчеркнул, что программа материнского капитала — существенная мера социальной поддержки.

"Знаю, что многих сейчас интересует вопрос: что будет после 31 декабря 2020 года, когда действие программы маткапитала закончится. Мы продлим ее. Как минимум на 5 лет. До 31 декабря 2026 года", — сказал президент.

К слову, получателями материнского капитала — уже с текущего января — станут семьи, в которых родится первенец.

В 2020 году размер выплаты составит 460 тысяч рублей.