Обращаясь к Федеральному собранию, президент много внимания уделил вопросам поддержки семей с детьми.
Одним из основных моментов Владимир Путин считает необходимость дать мамам возможность выйти на работу.
"Несмотря на то что после того, как в семье начинают работать оба родителя, и доход таким образом растет, растут и расходы. Все мы знаем, как дорого собрать ребенка в школу. Поэтому считаю, что государство должно взять часть расходов на себя. С 1 сентября 2020 года все ученики начальной школы должны получать качественное горячее питание. Бесплатно", - говорит Владимир Путин.
Президент отметил, что идея эта давно обсуждалась правительством.
"Есть мнения, что не всем нужно предоставлять такую поддержку. Многие прекрасно справляются с такой нагрузкой - доходы позволяют. Но я считаю, что Россия - страна равных возможностей. И не надо унижать ничье достоинство, подчеркивая даже таким образом социальное расслоение", - ставит точку в спорах президент.
Журналисты из кремлевского пула сообщили, что президент России Владимир Путин отменил все ближайшие мероприятия и не будет появляться на публике.