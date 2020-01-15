Все ученики начальных классов будут получать бесплатное питание

Обращаясь к Федеральному собранию, президент много внимания уделил вопросам поддержки семей с детьми.

Одним из основных моментов Владимир Путин считает необходимость дать мамам возможность выйти на работу.

"Несмотря на то что после того, как в семье начинают работать оба родителя, и доход таким образом растет, растут и расходы. Все мы знаем, как дорого собрать ребенка в школу. Поэтому считаю, что государство должно взять часть расходов на себя. С 1 сентября 2020 года все ученики начальной школы должны получать качественное горячее питание. Бесплатно", - говорит Владимир Путин.

Президент отметил, что идея эта давно обсуждалась правительством.