В Крыму могут ввести почасовую подачу воды

Вследствие сокращения объемов притока в водные объекты Крыма из-за "сухих" осени и зимы в республике утвержден экономный режим работы водохранилищ. Об этом журналистам 15 января рассказали в региональном госкомитете по водному хозяйству и мелиорации.

"Объемы притоков в водные объекты за сентябрь-ноябрь прошлого года существенно меньше по сравнению с тем же периодом 2018 года. Той воды, которая имеется сейчас, хватит до окончания отопительного сезона 2019-2020. По этой причине в республике утверждены режимы работы водохранилищ естественного стока на 2020-й год и наливных водохранилищ на январь-февраль текущего года", — уточнили специалисты.

Также они подчеркнули, что самые острые проблемы с водоснабжением фиксируются на ЮБК, в Симферополе, Симферопольском, Бахчисарайском, Белогорском и местами Кировском районах. В связи с этим идет проработка мероприятий по ограничению подачи по часам.