Англичанка умерла в 32 года из-за питания фастфудом

Мать двоих детей из города Уинчестер в Англии, графство Хэмпшир, с детства питалась одними чипсами, куриными наггетсами и крекерами, и в результате умерла от недоедания в 32 года. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Отмечается, что Шарлотта Брод c детства питалась продуктами, которые обычно любят дети: сырными и луковыми чипсами, куриными наггетсами и никогда не употребляла овощи и фрукты. У нее было расстройство избирательного питания. Мать хотела заставить ее есть овощи и прятала их в еде, но это не помогло поменять пищевые привычки Брод.

Но, даже став взрослой, Брод продолжала питаться так же. Во время двух беременностей она употребляла исключительно сырные чипсы и запивала их газированной водой. В 2011 году женщина обратилась к врачам, но медики не смогли помочь ей изменить рацион питания. Брод отказывалась принимать пищу и жидкости, она постоянно испытывала тошноту. Вследствие этого ее горло почернело.

При этом дочерей британка кормила нормальной пищей. Отмечается, что женщина не изменила свои вкусовые предпочтения даже после того, как в прошлом году врачи предупредили ее, что она умрет, если будет продолжать питаться таким же образом.