В Москве отмечается низкий уровень заболеваемости гриппом

В Москве с 6 по 12 января зафиксирован низкий уровень заболеваемости по сравнению с недельными эпидемическими порогами. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре по столице.

"Заболеваемость вызвана в основном циркуляцией респираторных вирусов не гриппозной этиологии с преобладанием РС-вирусов и аденовирусов. Количество заразившихся в городе по сравнению с последней рабочей неделей 2019 года сократилось на 21%", — пояснили в Роспотребнадзоре.

Кроме этого. в пресс-службе напомнили, что время вакцинации в столице закончилось. В предэпидемическом периоде привилось свыше 7,488 миллионов человек, в частности, более 1,168 млн детей. Вакцинации подверглись более 60,2% населения Москвы.