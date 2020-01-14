Жители Ленобласти пожаловались на горящие свалки

Жители села Колтуши во Всеволожском районе Ленинградской области организовали массовую акцию из-за мусорных полигонов, где постоянно жгут отходы.

Несколько десятков человек пришли 14 января, примерно в 14:00 по Москве, к месту рядом с администрацией Колтушского сельского поселения. Они собрали подписи под новой петицией, а после отправились на встречу с представителями администрации.

"Нас травят, мы молчать не будем"

Снаружи митингующие выставили пикет с плакатом "Нас травят, мы молчать не будем". Жители были приняты областными и местными чиновниками, в том числе главой поселения. Граждане потребовали от чиновников ответа, почему они на протяжении 6 лет терпят запах горящих мусорных свалок рядом с их жилыми домами.

Отмечается, что эту проблему жители Ленобласти поднимают уже не в первый раз.