Стала известна причина смерти Никиты Исаева

Помощница директора Институтa aктуaльной экономики Никиты Исаева Оксана Мельник сообщила причину смерти политика. По ее словам, никаких криминальных следов в кончине Никиты Исаева нет, он умер естественной смертью. Медики диагностировали у 41-летнего политика обширный инфаркт сердца.

Напомним, Исаев скончался 16 ноября в поезде Тамбов - Москва. Поскольку незадолго до своей смерти политик жаловался на боль в животе, изначально прорабатывалась версия о его отравлении, однако она не подтвердилась.