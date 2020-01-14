Учительницу хотят уволить за покупку нижнего белья

В Ульяновске мать школьницы потребовала уволить учительницу своей дочери из-за того, что преподавателя заметили в магазине нижнего белья местного торгового центра.

"Мне дочь рассказала, учится в 9-м классе. Они гуляли компанией в торговом центре и увидели их учительницу в магазине женского белья! Это что еще за показуха? Как она может ходить себе белье выбирать, зная, что ее могут увидеть ее же ученики, хорошо, что хоть не примерять при них пошла. Теперь все знают, какие она лифчики носит", - пояснила женщина.

По ее мнению, "молоденькие учительницы" не совсем понимают, где работают, поскольку теперь все мальчики в классе "только и обсуждают эту тему".