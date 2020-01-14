В Приангарье чиновники нелегально продали лес на 9 млн рублей

Министерство лесного комплекса Иркутской области в очередной раз оказалось ввязанным в скандал.

Как журналистам рассказали в СУ СК РФ по региону, чиновники этого ведомства обвиняются в превышении должностных полномочий при реализации лесных насаждений в Заларинском лесничестве. Администрация Приангарья в 2018 году дала разрешение коммерческим структурам вырубить там лесные насаждения, которые, как оказалось, не достигли возраста рубок. По этой причине они были проданы в обход закона.