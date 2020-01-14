Министерство лесного комплекса Иркутской области в очередной раз оказалось ввязанным в скандал.
Как журналистам рассказали в СУ СК РФ по региону, чиновники этого ведомства обвиняются в превышении должностных полномочий при реализации лесных насаждений в Заларинском лесничестве. Администрация Приангарья в 2018 году дала разрешение коммерческим структурам вырубить там лесные насаждения, которые, как оказалось, не достигли возраста рубок. По этой причине они были проданы в обход закона.
"В результате совершенных властями действий лесному фонду России был причинен ущерб в размере, превышающем 9 миллионов рублей", — уточнили следователи.
Журналисты из кремлевского пула сообщили, что президент России Владимир Путин отменил все ближайшие мероприятия и не будет появляться на публике.