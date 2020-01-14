Чиновники из Санкт-Петербурга посчитали гомосексуалистов в городе

Чиновники из Санкт-Петербурга отчитались о профилактике ВИЧ на заседании правительства. Согласно докладу петербургских властей, заболеваемость ВИЧ в городе снизилась за четыре года. Глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец сообщил приблизительное количество мужчин, которые попадают в "группу риска". По его словам, это 10,5 тысяч мужчин, практикующих "однополый секс".

В городском комитете по здравоохранению пояснили, что для расчета количества мужчин-гомосексуалистов использовали методику Министерства здравоохранения России.