Чиновники из Санкт-Петербурга отчитались о профилактике ВИЧ на заседании правительства. Согласно докладу петербургских властей, заболеваемость ВИЧ в городе снизилась за четыре года. Глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец сообщил приблизительное количество мужчин, которые попадают в "группу риска". По его словам, это 10,5 тысяч мужчин, практикующих "однополый секс".
В городском комитете по здравоохранению пояснили, что для расчета количества мужчин-гомосексуалистов использовали методику Министерства здравоохранения России.
"Специалисты считают медианное значение. В данном случае расчет сделан по методике, утвержденной ВОЗ и профильным министерством. Это 0,18% от численности населения. Считать количество мужчин, практикующих однополые отношения, начали с 2017 года, до этого таких требований не было", — сообщили в пресс-службе комитета.
Журналисты из кремлевского пула сообщили, что президент России Владимир Путин отменил все ближайшие мероприятия и не будет появляться на публике.