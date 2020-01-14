"Рационально": Кудрин высказался об ограничении президентских сроков

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин высказался по поводу ограничения числа президентских сроков в Конституции России. По его мнению, ограничение в два президентских срока является рациональной мерой.

Ранее президент России Владимир Путин предлагал уточнить норму об ограничении количества сроков в Конституции.