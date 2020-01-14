Глава Счетной палаты Алексей Кудрин высказался по поводу ограничения числа президентских сроков в Конституции России. По его мнению, ограничение в два президентских срока является рациональной мерой.
Ранее президент России Владимир Путин предлагал уточнить норму об ограничении количества сроков в Конституции.
"Эта тема вызывала большие дискуссии. Ограничить президентство двумя сроками, убрав слово "подряд", на мой взгляд, нормальная, рациональная мера", - пояснил Кудрин.
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