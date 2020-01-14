В 2021 году с российских прилавков пропадет коньяк

В 2021 году в силу вступит Технический регламент Евразийского экономического союза о безопасности алкогольной продукции. Этот документ не позволит производителям называть алкогольные напитки "коньяком".

За этим напитком будет закреплено другое название, более длинное: "Крепкий напиток из дистиллята винного для бренди (коньяк)". Производители алкогольной продукции выражают недовольство, поскольку им придется продвигать фактически новый продукт. Также производители предупреждают о повышении цен на этот вид напитка.