Почему в России дорожают сигареты и чем это чревато

Постепенное увеличение розничной цены на сигареты стали замечать российские курильщики.

Как оказалось, вызвано это тем, что с октября по январь крупнейшие табачные компании поэтапно повышали розничные цены. Все изменения можно проследить в реестре цен ФНС.

По словам Дмитрия Сергеева, директора по коммуникациям JTI Россия,

"повышение цены на табачные изделия вполне логично и объяснимо: растут ставки акцизов на табачную продукцию. В 2020 году повышение составило 4%. То есть, стоимость пачки сигарет в среднем ценовом сегменте увеличивается примерно на 6 рублей".

Как видно из реестра ФНС, в первую очередь начали дорожать отдельные сигарет "Ява", Rothmans, Winston, Parliament.

Эксперты предсказывают увеличение рынка контрафакта

"Российские потребители табака очень остро реагируют на рост цен на сигареты, поскольку за ними никак не успевают расти доходы. Поэтому люди переключаются на более доступную альтернативу — контрафакт. И это неудивительно. Разница в цене — в 1,5 — 2 раза. Контрафакт медленно, но верно вытесняет с рынка легальные сигареты", — заметила представитель Imperial Tobacco.