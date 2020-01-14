Экономист назвал самый несчастливый возраст для жителя РФ

Наиболее несчастливый возраст для жителей России составляет 48,2 года. Такой вывод сделал профессор Дэвид Бланчфлауэр — сотрудник Дармутского колледжа.

Экономист провел анализ уровня благополучия в разном возрасте в 132-х государствах и в результате выявил, что для каждой страны есть U-образная "кривая счастья". В соответствии с этой кривой, как сообщает Bloomberg, в развитых государствах люди наиболее несчастны в 47,2 года, а в развивающихся — в 48,2 года.

Россия вместе с Украиной, Польшей, Китаем и Турцией была отнесена профессором к развивающимся странам. По словам специалиста, траектория "кривой счастья" связана с размером средней зарплаты в государстве и продолжительностью жизни.