Хорошая новость для домохозяек: спецналога для них не будет

Члены фракции "Единой России" в Госдуме не поддержали инициативу своего коллеги-однопартийца, предложившего ввести специальный налог "для домохозяек".

Свою идею депутат Сергей Вострецов объяснил тем, что

"домохозяйки, по сути, являются самозанятыми. Однако налоги не платят, но всем благами в виде пособий от государства или медицинского обслуживания по полису ОМС — пользуются".

Вострецов считает такое отношение потребительским и предложил бороться с ним на государственном уровне: путем введения налога:

"Деньги нам нужны для улучшения и развития медицины и образования. Все хотят ввести налог для богатых. А сами прячутся при этом в тень. Домохозяйки вполне могут платить, как самозанятые — 4% от дохода. Заодно и со статусом своим определились бы", — объяснял единоросс, не утоняя при этом, от какого именно дохода и откуда он у человека, который не работает.

"А то странная картина получается. В стране 20 с лишним миллионов домохозяек что ли? Столько примерно граждан не платят у нас налоги. При этом, заметьте, у них нет статусов ни инвалида, ни пенсионера, ни безработного, ни мамы в декрете — никакого вообще из тех, что право на освобождение от уплаты налогов дает" — заявлял депутат.

И, наверное, сам не ожидал, что поддержки не получит даже в своей фракции.

Андрей Исаев, зампред фракции "ЕР" в Госдуме:

"В нашей партии аккуратно подходят к введению дополнительных налогов. Нельзя такие решения наобум принимать. Каждый новый платеж — тема серьезная и даже болезненная. А в данном случае это и не идея даже, а просто размышление вслух. По крайней мере, Вострецов с нами инициативу свою не обсуждал".

К слову, домохозяйки уже не первый раз привлекают к себе внимание депутатов Госдумы. В сентябре, к примеру, Ярослав Нилов предлагал добавить этот термин в классификатор профессий. И зарплату платить.

Подробнее о той инициативе читайте в материале на сайте.