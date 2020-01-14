Российские авиакомпании не будут изменять правила перевозки домашних животных.
Такое решение озвучено сегодня Минтрансом.
"Менять правила и вырабатывать какие-либо единые габариты для перевозки животных в салонах самолетов — нецелесообразно. Более того — это практически невозможно, так как у самолетов есть конструктивные различия, которые этого сделать не позволят", — цитируют "Известия" сотрудника транспортного ведомства.
Напомним, идея пересмотреть правила перевозки животных возникла после нашумевшей истории "с толстым котом Виктором", которого заботливый и весьма креативный хозяин умудрился пронести в салон лайнера несмотря на то, что питомец "не проходил" в весовой норматив.
Подробности той истории читайте здесь:
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