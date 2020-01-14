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45 млн, предназначавшихся детям, потрачено на восстановление храма

Общество

Судом Нижнего Новгорода вынесено постановление о ликвидации благотворительного фонда "Улыбка ребенка".

По уставу организация должна была помогать детям: сиротам, инвалидам и тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Вместо этого 45 млн рублей были израсходованы на восстановление храмов. Руководством Фонда, созданного Александром Ильиным в 2010 году, заключались договора добровольных пожертвований с одним из приходов церкви Преображения Господня в Нижнем Новгороде.

В результате нуждающиеся в помощи благотворителей дети ее так и не получили.

Зато был отремонтирован храм, оборудован учебный класс, регулярно проводились лекции на духовные темы и покупалась религиозная литература и совершались иные покупки, никакого отношения к тому, чем должен был заниматься Благотворительный Фонд помощи детям, не имеющие: стиральные машинки, топливо и т. п.

Инициатором административного иска в суд о ликвидации Фонда стало Управление Минюста России. 13 января, как сообщается на сайте Автозаводского районного суда Нижнего Новгорода, иск был удовлетворен.

Темы ликвидация улыбка ребенка восстановление храма благотворительный фонд
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